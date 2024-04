La scheda di La Penna, l’arbitro di Juventus-Fiorentina: decisionista fiscale

Sarà Federico La Penna di Roma a dirigere Juventus-Fiorentina, posticipo della 31° giornata di Serie A. Quella di stasera, ore 20:45 all'Allianz Stadium, sarà la quarta gara dei viola diretta in questa stagione. Due con il Napoli tra cui la sfida in semifinale di Supercoppa Italiana. E poi in casa con il Torino e stasera contro la Juventus. Il designatore Rocchi ha scelto Federico La Penna per dirigere Juventus Fiorentina, sfida mai banale. Non è la prima volta che l’arbitro romano dirige questa sfida. I tifosi viola la ricorderanno benissimo: furono negati due rigori alla Juve e un doppio giallo a Borja Valero, non sanzionato. La Penna in questa stagione è alla sua 13° gara arbitrata in Serie A, per la Juve sarà la prima volta con La Penna, mentre per i viola la quarta. È un arbitro decisionista molto preparato, anche fisicamente è sempre molto vicino all’azione. Lascia giocare, come da richiesta del designatore, ed è molto fiscale anche a livello disciplinare. Molto empatico, con i calciatori dialoga molto. È un arbitro con una media alta di rigori fischiati. Necessario prestare la massima attenzione.