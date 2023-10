La scheda dell’arbitro Dionisi: tanto fiato, pochi cartellini

Federico Dionisi, 34 anni dell’Aquila, è l'arbitro designato per Fiorentina-Empoli. Laurea in Economia e commercio, figlio d’arte, è al quinto anno. Ha diretto in questa stagione finora 2 gare in Serie A e 1 sola in Serie B. E’ un arbitro abbastanza preciso: discreta esperienza, grande corridore, è uno degli arbitri che durante la gara fa più km. Alterna buone prestazioni con alcune meno positive. Designato per questa gara anche per alzare i propri obiettivi. Dei giovani arbitri si intravede qualcosa di interessante. Sicuramente la gara di questa sera è un test importante anche per lui. Parlando tecnicamente Dionisi è un arbitro che ammonisce poco, rigido nel far rispettare il regolamento, non eccede in personalità ma ha la capacità di farsi accettare, questo non è poco per un direttore di gara.