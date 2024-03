La rivoluzione gentile di Commisso

Quattro uomini, di fatto, al posto di uno. O meglio. Se Stephan infatti non dovrebbe veder cambiare di molto i propri compiti (se non magari per il fatto che sarà lui a dover apporre le firme sui vari contratti) saranno gli altri tre a spartirsi le infinite competenze che l'ex dg aveva sostanzialmente preso (per volere della proprietà, ovviamente) per sé. Una scelta, questo “spacchettamento” dei compiti, più in linea con l'organizzazione degli altri club e che penso si tratti della decisione migliore possibile. Certo, Ferrari, Pradè e Burdisso dovranno (come tutti) superare la prova dei fatti, ma in teoria è così che dev'essere strutturata una società. Non troppi dirigenti, ma ognuno ben concentrato solo e soltanto sulle tematiche a lui più conosciute.

L'importante, va da sé, è che ci sia un programma ben chiaro stabilito dal presidente, che tutti remino nella stessa direzione, che il confronto sia continuo ma costruttivo e che, soprattutto, tutti godano della giusta autonomia. Un discorso questo che vale in particolare per i due che saranno chiamati a costruire la Fiorentina del futuro sul piano tecnico. Due uomini che conoscono il calcio, Pradè e Burdisso, e che per la prima volta forse avranno l'opportunità per lasciare un segno tangibile. Una bella occasione che, come sempre, porta con sé anche una grande responsabilità. Perché Joe Barone aveva sicuramente tanti difetti e ha certamente commesso tanti errori ma, con la sua presenza, ha sempre fatto da scudo a tutti gli altri. Adesso no. Adesso il dg (alla cui famiglia rinnoviamo le condoglianze) non c'è più e tocca a chi ne prenderà il posto assumersi oneri e onori.

Una “rivoluzione” gentile, tanto per tornare da dove siamo partiti, ma pur sempre una rivoluzione. Dall'uomo solo al comando, ad una precisa divisione di ruoli e competenze. Nulla sembrerebbe esser cambiato insomma e invece, almeno in teoria, tutto potrebbe cambiare.

