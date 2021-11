La miglior risposta di Vlahovic

Dusan Vlahovic è stato ed è al centro di un caso che ha di fatto spaccato Firenze in due. Ma il serbo ha scacciato via le pressioni nella maniera migliore: con i gol

"Faremo parlare il campo". Una dichiarazione che, nel mondo del pallone, ascoltiamo quotidianamente da parte di calciatori, allenatori e addetti ai lavori. Un'espressione che ha spesso come scopo principale quello di allontanare l'attenzione da quelle che sono le questioni extra campo. Come un'Ave Maria recitata a memoria, però, il vero significato della "risposta sul campo" sembra quasi sempre passare in secondo piano se non viene, addirittura, trascurato del tutto. Questo, però, non è accaduto con Dusan Vlahovic.

Tre gol per per spegnere le voci di chi lo voleva in tribuna, tre gol per dimostrare a tutti totale professionalità, tre gol che certificano come ci si trovi di fronte ad un attaccante straordinario. Ma soprattutto, tre gol che proiettano la Fiorentina nelle parti più alte della classifica. Questo voleva Dusan, questo voleva Firenze: che fosse il campo a parlare. Vlahovic andrà via, va metabolizzato, ma, fino a quel momento, la Fiorentina non può rinunciare al suo giovanissimo bomber che continua a stupire. Un centravanti che sa perfettamente cosa significhi "rispondere sul campo". E Firenze, indipendentemente da tutto, apprezza chi dà tutto per la maglia Viola.