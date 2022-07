La leva calcistica della classe ’98: Dodô, il Brasile e le ali ai piedi

Il terzino proveniente dallo Shakhtar non disputa una partita ufficiale da dicembre, a causa della guerra scoppiata in Ucraina. Eppure il suo arrivo a Moena, al termine del ritiro, ha già creato un entusiasmo contagioso tra i tifosi. Dopo la lunga attesa per vederlo in viola, l'ambiente ripone in lui grandi aspettative, suffragate dal biglietto da visita che lo precede. Non un semplice terzino di una difesa a quattro quello ammirato sui campi di Champions. Un vero e proprio pendolino instancabile, in grado di garantire una spinta costante nell'arco dei 90'. Una caratteristica che il tecnico viola ha dimostrato di saper valorizzare nel proprio schieramento, così da rendere i propri terzini delle ali aggiunte. E a tal proposito nella rosa della Fiorentina figurano altri tre giocatori nel 1998: Youssef Maleh, e le ali offensive Jonathan Ikoné e Nicolás González. Non ce ne voglia l'italo-marocchino, ma è soprattutto con questi ultimi due che Dodô sarà chiamato a formare una catena in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario. "Il ragazzo si farà, anche se ha la spalle strette"? Non resta che vederlo all'opera, di certo c'è che questo altr'anno giocherà (in maglia viola) con la maglia numero 2...