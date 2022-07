A. Marques: “Dodò farà sudare tutti, Igor mi ha sorpreso. Cabral serve di più”

Cabral - "Spero che possa far cambiare idea agli addetti ai lavori. Quando per lui si parlava di obiettivo mondiale col Brasile, mi è venuto da ridere. Ha almeno 15 giocatori davanti nelle gerarchie della nazionale. È un bravissimo giocatore, può fare meglio, ma dipende da lui. Deve dare molto di più per riuscire a conquistare la Serie A. Arrivare a metà campionato, per un brasiliano in particolare, non è semplice. Deve calarsi nella tattica e se non fai come dice Italiano, non giochi. Paragone conPedro? Situazioni diverse, quello lo considero uno degli sbagli più grandi degli ultimi dieci anni per la Fiorentina".