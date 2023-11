La Fiorentina trasloca a Empoli e il Franchi resta scoperto. Nzola, è la tua serata

Purtroppo ci siamo. Siccome i famosi nodi vengono quasi sempre al famoso pettine, ecco la cruda realtà che i trombettieri vi avevano sempre nascosto: nel nuovo Franchi restaurato la Maratona e la Ferrovia non saranno coperte, i tifosi continueranno a prendersi acqua e neve sulla testa e non solo. Il restauro è un grande, incredibile pasticcio che da anni viene fatto passare come una straordinaria idea e un evento eccezionale, e adesso tutti se ne stanno rendendo conto. C’è ancora chi cerca di mascherare e di minimizzare, ma la vicenda del Franchi un pasticcio era e un pasticcio resta, anzi nel frattempo è diventato un pasticciaccio. E anche quelli che davanti a un progetto infelice pensavano “vabbè, almeno non mi bagno”, per diversi anni ancora dovranno andare a vedere la Fiorentina con ombrello, impermeabile e aspirina. Il consiglio comunale ha avuto il coraggio di approvare questo nuovo progetto, andando ancora dietro al sindaco Dario Nardella che per orgoglio non molla di un centimetro anche a pochi mesi dalla fine mandato, di fronte a un fallimento totale che pagherà l’intera città e non solo il quartiere di Campo di Marte. Per fortuna questa volta non ci è stato mostrato un altro plastico, sarebbe stato impietoso passare dallo “stadio più bello d’Italia” presentato due anni fa, a uno stadio scoperto che farà ridere mezza Italia e incavolare tutti i tifosi viola meno quelli della Fiesole, unica curva coperta nel progetto rivisitato e corretto. Ricordate la mega-presentazione nel salone dei 500 con tutti i vip del calcio mondiale (alcuni pagati) ad ammirare a bocca aperta il meraviglioso plastico nardelliano? C’è rimasta soltanto la bocca aperta per imprecare e il proverbiale, inconcludente ottimismo nardelliano. Non sono stato un mago nel prevedere tutto questo o quasi, bastava informarsi, capire, prevedere ed essere meno asserviti. E se Nardella mi ha bloccato sui social e ha cercato di farmi tacere, non importa niente a nessuno, quello che non è riuscito a fare è il vero restauro del Franchi incautamente promesso e ripromesso.