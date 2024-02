La Fiorentina latita sul mercato, le avversarie in Europa no: ecco i grandi colpi

Il mercato della Fiorentina è stato accolto, per usare un largo eufemismo, in modo negativo dalla tifoseria . I rinforzi attesi, soprattutto il fatidico esterno, non sono arrivati. Le operazioni in prestito di Belotti e Faraoni , a livello economico, non hanno certo mandato le casse viola in bancarotte. Ma le altre big della Conference, perché la Fiorentina finalista uscente è da considerarsi tale, come si sono mosse ?

Il Betis sul rush finale, che colpo l'Eintracht!

Partiamo dal Betis, che in realtà si era già mosso in ottobre, prendendo lo svincolato Sokratis in difesa; ma gli andalusi si sono risparmiati per il gran finale. Nell'ultimo giorno infatti hanno sfoderato 3 colpi. Il primo: Pablo Fornals (che però è in dubbio per peroblemi burocratici), centrocampista che garantisce gol e qualità dal West Ham. Poi Bakambu, attaccante di esperienza ex Villarreal, e il Chimy Avila, altra punta. Anche se la cessione di Borja Iglesias si farà sentire, sia per esperienza che per carisma. Anche l'Eintracht Francoforte non scherza. I tedeschi hanno piazzato il grande colpo, Ekitike, attaccante di grandissimo talento dal PSG. Prestito con diritto di riscatto a 30 milioni, in una squadra nella quale storicamente le punte hanno fatto benissimo. Chiedere a Silva, Haller, Jovic e Borrè. Oltre al francese è arrivato Kalajdzic, possente ed elegante numero 9 austriaco, che in Germania è una garanzia. Infine c'è Donny Van De Beek, che cerca il rilancio in Germania, dopo che la sua stella sembra che si stia spegnendo.