Fiorentina, gli acquisti e le cessioni di gennaio. Mercato quasi a costo 0

Il dettaglio delle acquisti e delle cessioni effettuati dalla Fiorentina in questo mese

Ore 20:00, termina qui la sessione invernale del calciomercato di Serie A. Una finestra che ha regalato pochi nomi in entrata (Belotti e Faraoni) per la Fiorentina, qualche brivido e alcune uscite. Andiamo a tracciare, come facciamo al termine di tutte le finestre di mercato un bilancio della sessione appena terminata analizzando acquisti, cessioni e cifre spese o incassate dal club viola.