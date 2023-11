La Fiorentina controlla ma non punge. Il dato sulle palle gol è da retrocessione

E c'è un dato in particolare che fotografa alla perfezione questa incapacità cronica della Fiorentina nel tradurre in occasioni pericolose l'altissima percentuale di possesso palla che viene spesso fatta registrare. La Fiorentina è la terzultima squadra in Serie A per numero di grandi occasioni da rete create, 16. Solamente Salernitana e Verona hanno fatto peggio. Persino due squadre 'brutte' come Roma e Juve creano più del doppio delle occasioni da gol della squadra gigliata. Il problema, insomma, è ben più ampio di come appaia a prima vista. Non solo i centravanti, sul banco degli imputati ci finisce anche una scarsa capacità di metterli nelle condizioni di segnare.