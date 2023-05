Jovic martire o colpevole, l’eterno dilemma. Ma a Praga merita il posto?

Basilea e Roma sono sembrati 2 incubi per lui. 5 occasioni in totale e 0 gol. Merito di Hitz e Handanovic, della sua imprecisione e della sfortuna. Gol mancati, che in Svizzera rischiavano di costare caro, e che a Roma sono valsi la coppa. Ma Jovic le occasione le ha avute. E non è stato un caso, il 7 sembra vivo. E tecnicamente i suoi ingressi, incluso quello di Torino hanno acceso la squadra. Si è mosso bene. Per esempio la prima occasione a Roma se la crea con una bella giocata. Ed è coinvolto con i compagni, capace di trovare il suo spazio in area. Tutte cose che Cabral non sta facendo. Il brasiliano sembra in uno stato di impasse, bloccato dai problemi fisici. E da un brutto momento di forma. Dalla sfida di andata con la Cremonese sembra tornato il Cabral pre gennaio.