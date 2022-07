Jovic e un piede caldissimo. Se il buongiorno si vede dal mattino…

Ce ne siamo accorti già dal giorno del suo arrivo a Firenze. Luka Jovic, almeno pubblicamente, è un ragazzo piuttosto sobrio e schivo, uno di quelli che, come si dice, preferisce far parlare il campo per sé. E qui a Moena ne abbiamo avuto la conferma. Il serbo, insieme a Gollini e Mandragora, è uno dei calciatori Viola più acclamati e ricercati dai tifosi presenti in Val di Fassa. E nonostante non si sia lasciato andare con troppo trasporto nei confronti del tifo, Jovic ha già fatto brillare gli occhi della piazza in questi due primissimi allenamenti.

Nonostante una condizione fisica ancora da ritrovare (ma vale un po' per tutti i componenti del gruppo squadra), l'ex Real ha già dato prova delle sue spiccate doti offensive in campo. Dopo l'ottimo lavoro svolto durante le esercitazioni offensive di ieri, Jovic, schierato nel ruolo di centravanti, ha dato spettacolo nella partitella a campo ridotto andata in scena oggi. Contro due cagnacci come Milenkovic e Quarta, supportato dall'ottimo lavoro di Bonaventura e Mandragora, Luka è andato in rete per ben tre volte. Un gol dei quali, realizzato con uno splendido pallonetto. E poi sponde, movimenti e qualità cristallina quando tocca il pallone. Sia chiaro, siamo ancora ben lontani dal fare sul serio, ma Jovic ha senz'altro iniziato col piede giusto. E se il buongiorno si vede dal mattino, quella del serbo in Viola potrebbe rivelarsi un avventura decisamente proficua.