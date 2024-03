Joe, le ore più drammatiche. Arriva anche Rocco dall’America

Il mondo di Joe è questo, l’ha costruito lui, giorno dopo giorno con orgoglio, con le sue battaglie, le sue asprezze, la sua franchezza, il suo carattere non facile, la sua energia. E’ il suo mondo viola dove speriamo di rivederlo al più presto a battersi come un leone per un obiettivo solo: fare più grande la Fiorentina e difenderla da tutto e da tutti.

Ma l’attesa è lunga, nervosa, sfibrante. — Il Popolo Viola, il suo popolo, quelli che gli vogliono bene, quelli che hanno capito il suo spirito, è sotto choc. Un nuovo choc, perché c’è sempre Astori nel cuore, nell’anima e nel ricordo. Un altro Astori sarebbe insopportabile. Inaccettabile. Ha già sofferto e pagato abbastanza la Fiorentina, non si capisce perché il Destino sia passato un’altra volta a bussare con la sua faccia peggiore. E’ impossibile farsene una ragione e pensare che in fondo la vita è anche questa per tutti noi, diventa una riflessione da condividere. La livella, la chiamava Totò, ma i percorsi faticosi fanno paura.

E così il pensiero oggi va, ovviamente alla moglie, ai quattro figli, al nipote, Joe è diventato orgogliosamente nonno da poco. Agli amici e al mondo Fiorentina che non lo lascia mai solo e lo aspetta davanti a una porta chiusa, da Italiano a Ferrari a tutti i dirigenti e tutta la squadra che giovedì tornerà ad allenarsi con la voglia di fare sempre meglio, come vuole il direttore Joe. Sono apparsi anche degli striscioni a Milano e a Firenze, fanno il tifo per la vita.

Altrimenti che mondo del calcio sarebbe? — La prova provata che, ancora una volta, i tifosi veri, quelli che capiscono meglio gli uomini e il loro carattere, quelli che hanno capito Joe, non sempre sono in giacca e cravatta, magari davanti a una telecamera, ma nelle curve e sulla strada.

Domani arriverà dall’America anche Rocco Commisso, vuole esserci nonostante gli inviti alla prudenza dei suoi medici. Vuole esserci anche lui davanti a quella porta chiusa per portare energia e speranza. E’ la sua voglia di vita. Joe per Rocco è come il fratello più giovane che non ha avuto. Non serve aggiungere altro quando c’è una vita in ballo. Il silenzio e la riflessione sono gli unici compagni di strada da prendere sottobraccio per continuare il viaggio della speranza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.