Joe e Francesco passata la bufera datevi la mano

Ho evitato di scrivere qualcosa a caldo dopo il fatto che ha monopolizzato la giornata di ieri. Mi sono letto la versione di Francesco Matteini a cui va la mia solidarietà come persona, ho atteso quella della Fiorentina che non è arrivata. Indubbiamente Joe Barone, da persona intelligente qual è, sa di aver sbagliato a non concedere l'ingresso ad uno spettatore pagante non gravato da Daspo. Matteini è vero ha spesso criticato il comportamento della squadra viola. Io spesso non concordo con le due idee di calcio ma non per questo evito di riportare su Violanews i suoi commenti radiofonici o, peggio, replico sgarbatamente.

In Italia c'è libertà di parola e di critica, se non pretestuosa, e chi è sul carro della notorietà deve accettare elogi e critiche. Questo è il gioco. Non ho parlato con Barone e non voglio certo cercare per lui scuse per il gesto sbagliato. Mi viene da pensare ad un suo eccesso di rabbia dettato dalle critiche unite allo stress per l'apertura ritardata del Viola Park che lo avrà certamente fatto arrabbiare e non poco.