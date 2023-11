Italiano-Napoli? Nemmeno Nostradamus conosce il futuro del tecnico viola

Nostradamus aiutaci tu

Mazzarri sarà il traghettatore del Napoli? A quanto pare si, difficile immaginare una lunga permanenza del tecnico ex Inter sulla panchina dei Campioni d'Italia. Da questa base nascono tutte le voci di un possibile passaggio Firenze-Napoli il prossimo anno. Ovviamente, ci sono anche motivi tattici. Tudor, per esempio, non sembra aver convinto De Laurentiis perchè non conciliabile con il 4-3-3 "Spallettiano". Certo, fa sorridere come Mazzarri sia uno dei fruitori del 3-5-2, ma alla base dell'accordo ci sarebbe la promessa di mantenere il modulo tanto amato dal suo Presidente. Ecco spiegata anche, la ricerca continua di Italiano, uno che del 4-3-3 ne ha fatto un dogma vero e proprio. Detto ciò, immaginare quale sia ad oggi il futuro del tecnico viola è davvero impossibile. Tra il Napoli e Italiano, nessuno sembra considerare la variabile Fiorentina. E se la Viola arriva 5° in classifica? E se il 5° posto vorrà dire Champions League? Italiano lascerà a prescindere Firenze? Inoltrarsi in improbabili pronostici mi sembra al quanto azzardato. Per non parlare poi, del clima che si respira a Napoli. Il tecnico viola è caratterizzato da una sana permalosità, che in piazze come quella partenopea, si può trasformare in un grande limite. Insomma, ad oggi, nemmeno Vincenzo Italiano conosce le sorti del suo futuro. Per il resto, chiedere a Nostradamus.