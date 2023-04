Italiano lo stregone, società che classe! Bravo De Laurentiis

Le pagelle a tutto tondo di David Guetta. Non c'è solo Fiorentina ma anche Juventus, De Laurentiis e Cassano.

9 Italiano, lo stregone. Lo sapeva? Non lo sapeva? E chi lo sa… Il riferimento è alla possibilità che la squadra lenta e prevedibile dell'inverno sbocciasse anticipando di un mese la primavera. Sue le responsabilità quando non se ne usciva fuori, suoi i meriti per questi mesi entusiasmanti.

4,5 Cassano, l’impunito. Mi ricorda quelle bellissime vecchie signore che a distanza di decenni raccontano di aver detto di no ad Alain Delon o Paul Newman pur di avere ancora un titolo sul giornale. Mourinho può piacere oppure no, ma è forse confrontabile con Fancazzistantonio?

8 Società, per la classe. Nessuna dichiarazione fuori posto dopo l’ondata di successi, nessuna voglia di regolamenti di conti con la stampa, brutta, sporca e cattiva. Se sarà così fino al termine della stagione, sperando negli stessi risultati, sarà stato fatto un gran bel passo in avanti.

4 Juventus, la lealtà. Hanno infranto le regole elementari del gioco, non da soli, ma erano loro a tirare i fili. Vedremo come andrà a finire, c’è da aspettarsi di tutto, ma sarebbe pure il principio fondamentale di ogni competizione, sportiva e non. Se partecipi barando, ti butto fuori. Anche se ti chiami Juventus.

6,5 De Laurentiis, l’eccezione. Si mette spesso di traverso sulla strada viola e non rimane proprio simpatico, ma sulla battaglia contro i delinquenti che rovinano il calcio e la nostra passione ha perfettamente ragione. Solo in Italia si può assistere a quello che va in scena a Napoli, con qualche centinaio di bulli e teppisti che tengono in ostaggio una squadra e una città che sta per vincere lo scudetto. Qualcuno ha notizie di Gerry "la carogna"?