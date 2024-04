Italiano, il cammino della Fiorentina e la scomparsa di equilibrio e coerenza

“Non ti curar di loro, ma guarda e passa”. Potessimo dare un consiglio a Vincenzo Italiano, gli diremmo di andarsi a leggere il III canto della Divina Commedia e di non perdere troppe energie nel cercare di convincere chi si ostina (legittimamente, va da sé) a ritenerlo un limite, e non un valore aggiunto, per la Fiorentina. Chi lo conosce, però, sa che quel consiglio resterebbe inascoltato e il motivo sta nel “profondo” dell'allenatore. In quello che, per lui, è e sarà per sempre la missione più importante del suo lavoro: dar gioia alla gente. E' per questo insomma, oltre che per un carattere sicuramente fumantino, che il mister della Fiorentina proprio non riesce a tapparsi le orecchie. Sia chiaro. Ciò non significa che non debba far tesoro di alcune considerazioni che accompagnano la sua carriera e del resto, da quando è sbarcato in Serie A con lo Spezia ad oggi, ha già dimostrato di sapersi evolvere. O qualcuno si è dimenticato come difendeva quella squadra o come, per esempio, difendeva la sua prima Fiorentina? Qualche numero, giusto per capire di cosa stiamo parlando: 72 reti subite con lo Spezia, 51 nella prima stagione in viola, 43 nel campionato scorso e 35 (con 8 gare ancora da giocare) in quello attuale. Eppure nel frattempo non è che si sia ritrovato ad allenare Nesta, Cannavaro, Stam o Bastoni. Questa crescita insomma, arriva da un progressivo miglioramento di un allenatore che comunque, pur apportando qualche accorgimento, non ha mai rinnegato la propria filosofia. E così veniamo alle discussioni arrivate dopo il ko con la Juventus. C'è chi dice che allenatore e squadra abbiano dimostrato di pensare ormai soltanto alle coppe (accusa strana, visto che è stata confermata praticamente in blocco la formazione che aveva vinto con l'Atalanta) e magari son gli stessi che, quando invece viene scelta la via di un turnover più massiccio, accusano Italiano di cambiare troppo. E poi ancora. Si è detto che il primo tempo a Torino sia stato tra i più brutti di questa stagione ed effettivamente non è che tale considerazione sia molto lontana della realtà. Ecco. Detto che bisognerebbe sempre tener conto dell'avversario (la Juve pur decisamente inferiore a quella di qualche anno fa resta di un altro pianeta rispetto ai viola) l'impressione è che la colpa principale della Fiorentina in quei 45' sia stata l'eccessiva prudenza. Perché, piaccia o no, questo è un gruppo educato ad offendere e al coraggio e, quando si snatura e mostra troppo rispetto per gli altri, si perde.