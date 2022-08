Italiano ha messo le mani avanti

In un certo senso, era il minimo che a livello numerico i vuoti lasciati dalle partenze venissero colmati. Non ci si può presentare ai nastri di partenza senza una riserva per ogni ruolo, e anche Castrovilli, che non è andato via ma non rientrerà ancora per molto tempo, va sostituito, con una mezzala che, Bajramio non Bajrami, arriverà. Quindi non è al numero che Italiano si riferisce quando dice che sul mercato "abbiamo sostituito, non aggiunto". E' alla qualità. Vlahovic con Jovic, Torreira con Mandragora (ma in realtà con Amrabat che già c'era: sentito il passaggio su Rolly mezzala?), Odriozola con Dodò; il tecnico siciliano ha fatto capire che "sta a loro far parlare di sé, mettersi in discussione ed essere bravi come chi li ha preceduti". Come a dire "non è scontato che troviamo la stessa chiave di volta che ci ha permesso di arrivare dove siamo arrivati con quelli prima: ci sto lavorando, ma dovranno darmi una mano". In effetti lo stesso Italiano ci dice che Dodò è indietro e che Jovic va sbloccato a livello fisico e mentale.