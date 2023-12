INDOVINALAVIOLA: con Fiorentina-Torino al via il ritorno. Iscrizioni aperte

Girone di ritorno

Ma indovinalaviola non finisce qui e da venerdì riparte il campionato da zero con tutti i concorrenti a zero punti quindi invitiamo anche nuovi lettori a mettersi in gioco per poter vincere i ricchi premi . La fase finale (ultime 4 partite del campionato di Serie A) infatti prevede che il secondo e terzo classificato del girone di andata dovranno scontrarsi rispettivamente con il terzo e secondo classificato del girone di ritorno utilizzando la 35° giornata di Serie A. (Play off A e Play off B) I due vincenti del play off a partita secca andranno ad aggiungersi ai due primi classificati dei rispettivi gironi.