In un week end tra Gatti e ratti ecco l’idea Ranieri

Idea Claudio Ranieri — Claudio Ranieri, nato a Roma il 20 ottobre del 1951 (72 anni), vanta panchine con: Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atletico Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Roma, Inter, Monaco, Grecia, Leicester, Nantes, Fulham, Sampdoria, Watford, adesso a Cagliari da dove e' partito ad allenare nel 1988. In questi giorni ho sentito una girandola di nomi per la futura panchina viola che mi hanno dato molto da pensare. Palladino, Gilardino, De Rossi, sono tutti ottimi prospetti ma non viene ventilato nessun cambio a livello manageriale, Prade' e Burdisso dovranno rifondare la nuova Fiorentina. Avrebbero questi giovani mister la personalità per imporsi sulle scelte future? Non lo potremo mai sapere ma se venisse fatta una scelta come Mr. Ranieri, noi tifosi, avremmo molte più garanzie. Rocco Commisso non ama cambiare il management, se avesse in panchina il tecnico romano, dormirebbe tra tre guanciali. Esperienza, calcio pratico, gestione del gruppo, valori da trasmettere all'intero Viola Park, crescita del mondo Fiorentina, il mister ci conosce troppo bene e questo potrebbe farlo vacillare su una eventuale proposta della società.

Non ci siamo lasciati bene tanti anni fa, la stima però in lui non è mai venuta meno da parte di tutta Firenze, all'ultima Hall of Fame del Museo Fiorentina, Claudio era presente, ha abbracciato tutti con grandi sorrisi. Questo pensiero è nato in me considerando il momento della Nostra Fiorentina, sarò curioso di leggere i vostri commenti se favorevoli o contrari, se anche a voi regalerebbe qualche sicurezza in più. Avanti Fiorentina!!!

