Il teatrino di Mourinho chiuso da Quartarella

E' stata una partita talmente caotica che mi e' sembrato di seguire una fiction, giocare nella capitale del nostro paese: uno psicodramma, raccattapalle che nascondono i palloni e portano pizzini scritti da Mourighno al portiere Rui Patricio, attori come Mancini che fanno la parte del cattivo e litiga anche con l'aria che respira, l'allenatore portoghese che ha messo su un teatrino dove e' difficilissimo giocare. Fatto questa premessa , mi prendo questo punto e lo metto in classifica, considerando che in quello stadio perdiamo molto spesso. Penso che l'espulsione di Lukaku sia stata molto deleteria per la Fiorentina, in quanto da li è partita una tarantella insopportabile da parte della Roma e la partita e' finita.

Guardando la gara facevo un parallelismo tra la squadra giallorossa e quello che succede a Montecitorio, la mente mi ha portato come assistere a una puntata delle Iene. La Fiorentina per me ha fatto bene, venivamo da 120 minuti di mercoledi, giocati in coppa Italia, abbiamo retto benissimo sul piano fisico e psicologico, siamo andati sotto con un cross di prima, d'esterno che solo un fuoriclasse come Dybala puo' fare, da li non ricordo miracoli di Terracciano. Una cosa e' certa, la Roma e' anticalcio come la Juve, non ti fa giocare, ti aspetta e riparte in contropiede, ma io sono molto orgoglioso della mentalita' portata avanti da Mr. Italiano, da quello che la Fiorentina porta in ogni stadio dove si presenta, mi auguro che prima o poi scatti nel presidente, la voglia di regalarsi e regalarci, un altro campione come Nico per poter vincere queste partite complicate.