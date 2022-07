Il protagonista: “Lollo” Venuti, il gruppo e la voglia di sognare

Venuti ha parlato di tutte le cose che lo riguardano, una conferenza a 360° dove l'ex Lecce non ha lasciato niente al caso, anzi. "Non conta il singolo, è il gruppo che fa la differenza...", un messaggio chiaro e importante. Questa, non sarà la Fiorentina di Jovic, Biraghi o Italiano. Questa, sarà la Fiorentina di tutti dove si vince e si perde insieme. Nello stesso modo, bisogna sognare, senza illudersi certo, ma con la consapevolezza di poter fare davvero qualcosa di importante. Le critiche? Una spinta per fare meglio e non arrendersi, perché sempre ci sarà chi vedrà il bicchiere mezzo vuoto. La nuova stagione è alle porte e c'è bisogno di tutti, presenti e nuovi arrivi. Ecco infatti, che Dodò non sarà un ostacolo per le ambizioni di Venuti, anzi. La concorrenza sarà uno stimolo per lui, per il brasiliano e per questo gruppo. Le grandi squadre sono piene di grandi giocatori e questa Fiorentina, come dice "Lollo", vuole diventare grande.