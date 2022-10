Il pagellone di Guetta: la presunzione di Jovic, Dodo e il permaloso Italiano

Il gesto di Jovic, il rendimento di Dodo e Italiano permaloso

David Guetta

David Guetta commenta e giudica a modo suo Fiorentina-Inter. Le sue pagelle a tutto tondo: dal gesto di Jovic al rendimento di Dodo, passando per Italiano nella categoria dei permalosi.

Fiorentina-Inter, il pagellone — 5 Jovic, per la presunzione. Amico mio, hai segnato un gran gol dopo molte partite in cui non si riusciva neanche a capire se eri entrato in campo oppure no e ti permetti quei gesti verso i tifosi? Fatti un rapido ripasso viola e scoprirai che Simeone, che guadagnava in sesto rispetto a te, per un dito alla bocca è stato insultato per settimane, ma ormai tutti sono diventati più buoni.

7 Kouame, che per dirla alla Ciuffi ormai sta arrivando verso il massimo possibile: batterà gli angoli (se Biraghi lo consentirà) e sarà in area di rigore a cercare di colpire di testa. Lo trovi ovunque, davanti, dietro, in mezzo, ormai mi aspetto di vederlo un giorno al posto mio nella conduzione del Pentasport, e non è detto che sia un male per la radio.

5 Porracchio brother, poiché ormai vanno di moda i fratelli e sorelle (Meloni docet) questo giovanotto se ne esce fuori con un post al veleno a proposito dell’allontanamento del fratello dal ruolo di preparatore di portieri viola. Da quello che scrive si immagina di tutto, da una relazione in fuorigioco con qualche parente di Italiano ad una litigata per futili o non futili motivi con Barone, insomma a tutto: e se spiegassero invece come mai Porracchio se ne va a campionato in corso?

4 Dodo, di incoraggiamento o da stimolo, decida chi legge. Non è possibile che sia questo. La storia che era fermo da mesi ormai non regge più e converrà ricorrere al totem di tutte le aspettative, cioè il girone di andata di Passarella giusto quarant’anni fa, per coltivare la speranza, si spera fondata, di non aver sbagliato completamente un acquisto così costoso.

6 Permalosi, come vi capisco…Lo sono anch’io, prima ero molto peggio, ora un po’ mi hanno modificato geneticamente e me la prendo meno, ma conosco il genere. E quindi saluto l’ingresso ufficiale nella categoria di Vincenzo Italiano, sempre più nervoso di fronte alle critiche, tanto da non rispondere più alla vigilia delle partite al plotone di esecuzione formato da giornalisti fiorentini, cattivissimi. Gente che scava, che inchioda, che non ammette repliche, roba che se qualcuno del Washington Post assistesse ad una delle terrificanti conferenze stampa fiorentine prenderebbe al volo e imbarcherebbe per l’America tre o quattro di noi per vedere di replicare il Watergate.