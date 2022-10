Sandrelli: “Venuti e Valeri sono di un’altra categoria…”

«Svegliarsi dopo una sconfitta così piena di rigori, di cartellini rossi mai dichiarati, di occasioni perdute ma anche di piccole imprese, di orgoglio ed entusiasmo è come un dopo sbornia: tanta amarezza ed un gran mal di testa. L’arbitraggio è stato pessimo. Valeri va pensionato, non è più in grado di gestire una partita complicata. E siccome una partita è sempre figlia dei singoli episodi, pensate come sarebbe stata Fiorentina - Inter se Di Marco fosse stato espulso. Un’ora in undici contro dieci avrebbe tormentato ancora di più il già confuso Simone Inzaghi. Detto ciò la Fiorentina di Vincenzo Italiano continua nel voler praticare un gioco “presuntuoso”. Un gioco che induce la squadra a sbilanciarsi in avanti, lasciando agli avversari troppi spazi e troppe occasioni. Soprattutto un gioco lento, prevedibile, come ha sottolineato anche Bonaventura.