Il “Metodo Italiano”, per abbattere i limiti

“Responsabilità”. Se c'è una parola che più di ogni altra è rimbalzata al Viola Park (fin dall'inizio del ritiro) è questa. A ripeterla, in tutte le sue possibili declinazioni, è stato soprattutto Vincenzo Italiano. Ha iniziato subito, per esempio togliendo di mezzo qualsiasi possibile alibi. “Non voglio più sentir parlare di stanchezza o di difficoltà nel preparare le partite in poco tempo – disse a cavallo delle due gare col Rapid Vienna – abbiamo inseguito con tutta la nostra forza una nuova qualificazione europea e quindi adesso sta a noi dimostrare di esser cresciuti”. E poi ancora, mentre tutti da fuori indicavano nella Fiorentina una possibile candidata alle zone altissime della classifica. “Le chiacchiere contano zero e soprattutto non fanno vincere le partite. Sta a noi dimostrare di essere più forti dell'anno scorso”. Fino all'altra sera, quando il mister ha dato la definitiva dimostrazione di come (lui si) sia già pronto al salto di qualità. Stimolato sul possibile rigore non concesso a Ikonè, Italiano ha praticamente fatto finta di non sentire. “Non ho visto l'episodio – la sua risposta – ma Jhonny deve fare di più perché lavoriamo tutti i giorni sulle soluzioni offensive e non è possibile continuare a sprecare così tanto”.

Cosa dobbiamo fare?

Questa (lunga) premessa torna buona per spiegare anche quanto scritto nell'ultimo pezzo qua su violanews. In molti infatti, nei commenti, hanno mostrato di non essere d'accordo sul mio “atto d'accusa” nei confronti dei calciatori. “Se quello è il loro livello è inutile attaccarli”, il pensiero più diffuso. Verissimo. Così come io per primo ero e resto convinto che nel complesso questo gruppo stia andando da tempo (soprattutto per meriti dell'allenatore) oltre le sue reali possibilità. Giusto quindi sottolineare come per salire definitivamente al livello di chi compete per la Champions serva prima di tutto uno sforzo in più da parte della società (leggasi acquistare calciatori più forti) ma una volta certificato questo “deficit” di qualità cosa dovremmo fare? Arrenderci? Alzare le mani? Oppure, ed è questo il nodo della questione, spronare la squadra a tirar fuori ancora qualcosa di più?