Il mercato ha parlato. Le domande restano, ma ora tutti con squadra e allenatore

Ricordate, no? Se quelle erano le premesse insomma, non c'è da stupirsi di quanto successo sul mercato. Questione di convinzioni. Legittime, per carità, ma (che piaccia o no) discutibili. Al campo, come sempre, l'ardua sentenza. Certo, qualche considerazione e qualche domanda (fino a prova contraria) si possono fare. La prima: come mai se c'erano 20 e più milioni da investire ci si è ridotti agli ultimi tre o quattro giorni per tentare l'assalto a Gudmundsson? La seconda: come, se da Genova ripetevano fino allo sfinimento che per meno di 30 milioni non si sarebbero nemmeno seduti a trattare, si è continuato a proporne 20 + qualche bonus? E ancora: come mai, sempre da Genova, c'è chi racconta di non aver mai ricevuto alcuna (vera) proposta dalla Fiorentina? E possiamo continuare. Resta per esempio complicato capire come mai oggi si sarebbero potuti investire quei soldi per un 27enne mentre, giusto due o tre anni fa, si sosteneva che l'operazione Berardi (considerata l'età) era sostanzialmente folle? Andiamo avanti? Come mai, mentre si tentava l'assalto all'islandese, non si è portata avanti un'operazione alternativa? Qualcuno forse risponderà e, magari, spiegherà anche come mai ad un certo punto dal vertice dell'area comunicazione della Fiorentina fosse partita la velina che informava: “Per Brian Rodriguez siamo allo scambio dei documenti”. Mah. Forse, è saltato il wifi.