Italiano è deluso ma spera in Belotti: la Fiorentina deve cambiare pelle

Non ci sono molte alternative, il 4-2-3-1 non può essere l'unica soluzione da qui fino alla fine della stagione

Chissà cosa succederà nel laboratorio di Vincenzo Italiano dopo la trasferta di Lecce. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico viola non abbandonerà il suo 4-2-3-1 dato che ha a disposizione due esterni, ma a partire dalla prossima settimana potrebbe essere portato dalle scelte di mercato della società a vagliare altre ipotesi. Come il 4-3-1-2 con Bonaventura dietro le punte, oppure il 4-3-3 con Beltran sfruttato da finto esterno e più spazio per il terzino sinistro.