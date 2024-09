Il “salvatore della patria” mancato: caro Parisi, la colpa è anche nostra

Parisi piaceva davvero a Firenze o si era trasformato solo in un pretesto per contestare Biraghi? Perché adesso nessuno ne parla più? E' bastato un Gosens per far dimenticare l'ex Empoli?

Giovanni Zecchi Redattore 29 settembre 2024 (modifica il 29 settembre 2024 | 11:49)

"Fate giocare lui, non Biraghi", "Ma perché Parisi non gioca?!". Questi sono solo alcuni dei commenti che parte della piazza fiorentina usava per descrivere lo scenario ricco di dubbi intorno a Fabiano Parisi durante la scorsa stagione. Non a caso, Vincenzo Italiano fu più volte criticato per la gestione del giovane ex Empoli. Da terzino destro i risultati furono deludenti che, sommati a qualche errore durante le sue prestazioni a sinistra, avevano posizionato Parisi infondo alle gerarchie dell'ex Spezia. Con l'arrivo di Palladino e di un nuovo modulo Firenze sperava in un suo rilancio ma l'ex Monza fu chiaro dall'inizio: "Per adesso non c'è una Fiorentina capace di giocare con Biraghi e Parisi in campo contemporaneamente". Al resto ci ha pensato il tempo. Le prime difficoltà con il 3-4-2-1, l'incognita Biraghi e infine l'arrivo di Robin Gosens con una sua titolarità a Monza che sapeva di forte bocciatura nei confronti di Parisi. Da quel momento, l'ex Empoli è finito nel dimenticatoio anche di chi lo scorso anno lo considerava "il salvatore della patria", colui che doveva risolvere tutti i problemi della Fiorentina di Italiano a discapito del solito criticato Biraghi.