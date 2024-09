Fiorentina-Empoli, la probabile formazione: Palladino non cambia idea

Pochi dubbi sul modulo, dopo una settimana di esperimenti e prove, Raffaelle Palladino riparte dal suo tanto amato 3-4-2-1. Confermato quindi l'assetto a tre che tanto ha fatto discutere in questi giorni, almeno per per la prima frazione di gioco. Nulla vieta alla Fiorentina di cambiare e passare a 4 come visto contro la Lazio .

Per quanto riguarda gli uomini, Palladino punta sulle certezze. De Gea in porta con Quarta, Comuzzo e Biraghi confermati a comporre la difesa a 3. Bove e Cataldi agiranno nel mezzo, con Dodò e Gosens sulle fasce. Colpani agirà tra centrocampo e trequarti al fianco del numero 10 viola Albert Gudmundsson, prima da titolare per lui. Per quanto riguarda l'attacco, ci pensa come sempre Moise Kean.