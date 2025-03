Il limite dell’accettabile: la Fiorentina non è il Monza

La Fiorentina non è il Monza

C'è un'altra differenza "sottile", quella tra Fiorentina e Monza. La soddisfazione (piena e totale) di Palladino e Pablo Marì sarebbe stata comprensibile se i due militassero ancora in biancorosso. Una squadra che lotta per salvarsi può leggere con positività già il fatto di essere usciti dal Maradona limitando i danni, senza prendere imbarcate, mettendo anche un po' di paura al Napoli nel finale. Una squadra che lotta per salvarsi può impostare una partita pensando solo a difendersi e cambiare atteggiamento solo sul 2-0. Per la Fiorentina, per il suo blasone e per la sua ambizione, tutto ciò non può essere invece accettabile ed è persino più grave della sconfitta in sé.