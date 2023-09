Ikonè a noi due, serve il Robin giusto per Nico. La svolta con un cambio ruolo?

Il riferimento del titolo è di facile comprensione per tutti, anche per lo stesso Ikonè. Grande appassioanto di fumetti e animazione, in particolare giapponese, come si può vedere sui suoi social. Ma alla Fiorentina serve proprio questo, un Robin per Nico Gonzalez. L'argentino è stato il go-to guy di questa Fiorentina, ovvero il giocatore in grado di trascinare la squadra. Ma al fianco di Nico fino ad adesso la viola non ha trovato nulla sulla sinistra, o quasi. Sottil e Brekalo non hanno prodotto niente di significativo per ora, anzi sembrano essersi annullati a vicenda. Sottil con i suoi soliti strappi da solista, ma fini a se stessi. Mentre Brekalo è sembrato coinvolto nella manovra, ma poco presente negli ultimi metri. Mentre è stato Kouamè, da vero e proprio jolly a guadagnarsi il posto su quella fascia , con un'interpretazione intensa e piena di corsa e ripiegamenti. Ma non basta, servono palloni buoni per le punte e giocate di livello.

Ikonè è stato fino ad adesso out per infortunio. Ma nella sosta sembra essersi ripreso al 100%, e pronto per tornare titolare. Ma non più a destra, dove Nico ormai risiede stabilmente. Ikonè dovra cambiare fascia. L'ex Stoccarda sull'out di destra rende al massimo, sia sotto porta che svariando nella manovra offensiva. Ma per Ikonè potrebbe trattarsi, quella di giocare a sinistra, di una grande opportunità. Un esterno a piede invertito dovrebbe avere come caratteristica di segnare, ma Ikonè no. Il ragazzo da il meglio negli spazi ampi, quando può saltare l'uomo rifinire per i compagni e combinare con i terzini. E perchè non farlo a sinistra, dove può crossare per le punte e per lo stesso Nico con il suo sinistro. Certo sarebbe un'interpretazione diversa del ruolo, forse più classica. ma che potrebbe adattarsi alle doti di gioco anche di Beltran. Convergere da sinistra e duettare con l'ex River, che anche a detta di Burdisso ama associarsi con i compagni. Le soluzioni che Ikonè porterebbe su quella fascia potrebbero essere diverse. Ovviamente il francese predilige l'altro lato del campo, ma li i suoi limiti vengono esposti. E come detto Nico è intoccabile. Ma se Ikonè vuole prendersi la Fiorentina dopo un anno e mezzo ondivago il momento è adesso. E un cambio potrebbe farlo svoltare, e dare un supporto per un Nico in versione Batman