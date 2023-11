I prodigi di Terracciano, la tristezza di Beltran, la sfortuna di Italiano

Quarta 6 – CONCENTRATO. Ha pochi problemi nel tenere il fantasma di Jovic. Si spinge allora anche in avanti e trova l'assist che Mandragora non converte solo per sfortuna.

Milenkovic 6 – DIGA. Per vie centrali il Milan sfonda solo una volta, per il resto il serbo non lascia nulla agli avversari. Potrebbe magari tentare qualcosa in più in attacco perché nel finale i suoi centimetri farebbero comodo.

Biraghi 5,5 – SPAESATO. I rossoneri vanno spesso sul fondo dalla sua parte, in avanti non arriva mai al cross giusto. Pennellerebbe una bella punizone ma trova la barriera.

Arthur 5,5 – CONDIZIONATO. Il cartellino giallo che prende dopo appena 11 minuti lo depotenzia. Tocca meno palloni del solito e Italiano lo cambia all'intervallo. (dal 46' Maxime Lopez 5 - CHI L'HA VISTO? Non tocca un pallone fino al 90'. Quando trova il sinistro giusto dal limite è anche sfortunato perché la palla esce di un millimetro)

Duncan 5 – SCENTRATO. Nel senso che colpisce molto male la prima palla gol del match in piena area del Milan. Stesso dicasi per un altro cross nel primo tempo. La quantità c'è, pretendere anche la qualità forse è troppo ma la palla che origina il rigore del Milan la perde lui. (dal 80' Mandragora S.V. Peccato perché Maignan respinge di testa il suo tap-in a colpo sicuro in pieno recupero)

Gonzalez 6,5 – A CORRENTE ALTERNATA. Ma quando si accende resta il più pericoloso dei suoi. Sfiora il gol già nel primo tempo, poi firma un super-assist a Beltran e colpisce anche il palo esterno. Meriterebbe più assistenza dai compagni.

Bonaventura 5,5 – AFFATICATO. Si vede solo quando fa ammonire Tomori conquistando una punizione interessante. Per il resto sembra pagare la parentesi con la Nazionale anche se si prende gli applausi dei suoi ex tifosi (dal 88' KOUAME' S.V)

Sottil 6 – INCOMPRESO. Dall'arbitro quando chiede il rigore per fallo di mano di Tomori. Alla disperata ricerca di un esterno, Italiano stavolta punta su di lui. Mette dentro diverse palle interessanti ma nessuno le sfrutta. Come se i compagni non fossero abituati alla sua velocità e ai suoi spunti. E quando ci prova da solo trova sempre il portiere o una gamba dei difensori. (dal 80' IKONE' S. V. Non ha il tempo di incidere, anche se sfiora l'uno a uno)

Beltran 5 – SCONFORTATO. Quando lascia il campo scuotendo la testa. Desapericidos per tutto il primo tempo, ricompare a inizio ripresa e sbaglia un gol clamoroso. La piazza vuole lui l'argentino ma questa occasione lui la sfrutta male. (dal 68' Nzola 5.5 – LOTTATORE. Peccato però che non trovi neppure lui la zampata vincete nel finale quando la densità in area rossonera è elevatissima)

Allenatore Italiano 5,5 – SFORTUNATO. Un'altra sconfitta, la quarta in cinque partite. I numeri certificano la crisi viola ma la squadra non gioca male. L'impressione che sia a fine ciclo è dettata anche da questi piccoli particolari. La stagione è lunga ma deve metterci qualcosa di suo. Magari poteva essere la serata delle due punte.

