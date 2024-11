Guess who’s back, ancora Berardi. Come sta andando dopo il suo rientro in campo?

Berardi è tornato, e non solo come nome sul mercato, ma anche in campo. Ma come sta andando il ritorno col Sassuolo schiacciasassi in B?

Niccolò Meoni Redattore 21 novembre 2024 (modifica il 21 novembre 2024 | 11:21)

La citazione del famoso brano Without Me di Eminem nel titolo non è casuale. D'altronde è un ritorno di fiamma vero e proprio quello per Domenico Berardi, secondo molti infatti sarebbe un profilo in orbita viola in vista del mercato di gennaio. Ormai il tifo viola si è abituato alle chiacchere di mercato riguardanti il numero 10 neroverde. Ma stavolta per Berardi è un vero all-in, adesso o mai più. In Serie B è chiaramente fuori categoria, e l'età (30 anni) gli potrebbe consentire di giocare ancora ad alti livelli. Lui stesso sembra esserne al corrente, come dichiarato in una recente intervista: "Se a gennaio, dopo questi mesi col Sassuolo, sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via". Ma la domanda che in molti si stanno ponendo è, ma non era infortunato, ma come sta giocando?

Il rientro — Certamente la presenza in Serie B del Sassuolo potrebbe aver distratto qualcuno da osservare il suo ritorno. Perchè sì, Berardi è tornato in campo dopo la rottura del Tendine d'Achille dello scorso marzo. Lo ha fatto nel successo per 6-1 contro il Cittadella, sfornando subito un assist. Il 10 è tornato da 5 partite, e il Sassuolo le he vinte tutte, complice una rosa veramente fuoriscala, soprattutto offensivamente, con Thorstvedt, Laurentiè, Pierini, Boloca e tanti altri. Berardi in 287 minuti ha mandato a referto una rete e 4 assist, ovvero un contributo vincente ogni 57 minuti. Il ragazzo sembra essersi ripreso, e da qui a gennaio avrà un altro mese e mezzo per rimettersi ancora più in forma. Se sarà davvero la volta buona per il grande salto a Firenze, o in altre piazze non lo sappiamo, ma stavolta sembra davvero un'occasione unica. Una di quelle che potrebbe sfruttare Rocco Commisso per portare ancora più in alto la sua Fiorentina