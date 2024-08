Gudmundsson a prescindere: la Fiorentina chiude, poi penserà al resto (e a Nico)

La stagione di Gudmundsson

14 reti e 4 assist per il nipote d'arte (il nonno ha giocato nel Milan) con il Genoa nel 2023/24 in campionato, 16 e 5 se estendiamo lo spettro d'analisi anche alla Coppa Italia. Il giocatore non ha preso parte alle ultime gare amichevoli in rossoblù per via di un lieve infortunio, ma il suo rientro è previsto almeno per la panchina per la prima di Coppa venerdì contro la Reggiana. A meno che da qui ad allora non arrivi già la fumata bianca,..