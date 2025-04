VN – Chi arbitra Roma-Fiorentina? Due fischietti in lizza per lo scontro europeo

Roma-Fiorentina, due in lizza: per la partita ci si aspetta un fischietto di primissimo piano, di spessore, dal curriculum importante

Sono due gli arbitri indiziati per dirigere Roma-Fiorentina , in programma domenica alle 18 all'Olimpico di Roma. I due migliori fischietti del campionato sono Mariani e Doveri , romani e dunque esclusi dalla lista dei designabili. Inoltre c'è da considerare che il 35° turno di Serie A prevede anche un altro scontro al vertice: Bologna-Juventus dove ci sarà senz'altra una designazione di sicuro affidamento.

Per la partita di Roma dunque ci si aspetta un fischietto di primissimo piano, di spessore, dal curriculum importante. Un identikit che porta al nome di Marco Di Bello di Brindisi che ha un 60% di possibilità. Non ha ancora arbitrato un big match in stagione ed è internazionale. Altrimenti in seconda battuta c'è Daniele Chiffi di Padova, con un 40%. Sono entrambi ben strutturati, arbitri di grande personalità.