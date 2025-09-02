Una Fiorentina migliorata: niente super rinforzo, ma finalmente investimenti e big non ceduti

La premessa, che comprendo qualcuno potrebbe altrimenti definire “parac...ta”, è che giudicare un mercato e/o un acquisto giusto o sbagliato non solo è complesso, ma anche sostanzialmente scorretto . O c'è qualcuno che sul momento ebbe il coraggio di accogliere con una valutazione negativa l'operazione Mario Gomez? Eppure, col “senno del campo” (l'unico che conta), quello si rivelò un colpo, si, ma nei denti. Sotto tutti i punti di vista. Perché alla fine, così è: la sentenza la devono e possono dare solo e soltanto i fatti e, più che altro, il conto ha senso esclusivamente se si tiene conto della concorrenza perché, fino a prova contraria, non si compete da soli. Per questo, almeno per quanto mi riguarda, è più corretto analizzare l'andamento di una sessione di mercato . Se c'è stata una logica ed eventualmente quale. Se si intravede un pensiero e una programmazione o meno. Soprattutto, se quanto fatto è in linea con chi deve guidare la squadra, e quindi l'allenatore, e se in teoria i calciatori arrivati possano essere funzionali al tecnico o no.

Per tutto questo, pur non amando la logica dei voti, la mia valutazione del mercato appena concluso dalla Fiorentina è 6,5. Un giudizio nel quale c'è (ovviamente) dentro tutto quello che è successo. La scelta dell'allenatore, tanto per iniziare. La società si è trovata in una situazione oggettivamente difficile, con un clima di pesante contestazione all'esterno, ma ha reagito con rapidità e grande lucidità. Resto convinto infatti che Stefano Pioli sia e fosse la persona migliore in un momento e credo sia normale dover aspettare, nonostante le primissime difficoltà, prima di partire all'attacco. La gestione di quel caos insomma, merita solo complimenti. Stesso discorso per la gestione dei big e, in particolare, di David De Gea e Moise Kean. Averli trattenuti, e averlo fatto gratificandoli col rinnovo, è un salto in avanti non indifferente rispetto al recente passato. Vale per loro, così come per gli altri. Per la prima volta infatti (se si esclude l'estate dell'arrivo a Firenze) questa proprietà ha tenuto tutti i migliori e questo non può che essere il primo passo nella costruzione di un progetto vincente. E sia chiaro. Ciò non significa che non si possano (o debbano) fare sacrifici. Fosse partito Comuzzo tanto per intendersi, soprattutto per i quasi 40 milioni dell'Al Hilal, non ne avrei fatto un dramma ma sarei ripartito dalla stessa considerazione di sempre: “non è tanto chi si vende, ma chi si compra”.