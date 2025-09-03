Cara Fiorentina, ecco cosa ti è mancato

A fine mercato torna il parere del super tifoso Leonardo Vonci

Leonardo Vonci 3 settembre - 10:20

I miei dubbi — La prima considerazione e' un ringraziamento per il presidente, ci ha messo soldi veri ma se fossi stato il DS della Fiorentina lo avrei premiato con un regalo con i fiocchi. Sono troppi anni che a Firenze manca un lavoro di scouting mondiale che porti in maglia viola dei calciatori forti in fase embrionale. Il pubblico fiorentino, in questi 100 anni di storia, e' stato sempre abituato ad avere nell'11 titolare,almeno un giocatore fortissimo per il quale non senti nessun problema climatico e che ti trascina dentro lo stadio. Per fare queste scelte ci vuole coraggio e preparazione, rischiare 10 milioni di euro per poi ritrovarsene dopo qualche anno almeno 50. Mohamed Salah e Dusan Vlahovic sono stati gli ultimi eroi del tifo viola, da allora in poi tante meteore sotto il cielo del Piazzale.

L'acquisto di Roberto Piccoli mi e' piaciuto tantissimo, ragazzo piantato per terra da due gambe poderose e un colpo di testa invidiabile, mi ha sempre dato l'impressione di un gran professionista con pochi fronzoli per la testa, pero' va ad assomarsi ad altri due centravanti simili a lui. Premetto che sono felice di averlo in viola ma nel parco attaccanti manca una seconda punta brevilinea e tecnica che possa affiancare queste 3 colonne. Un calciatore dalla fantasia al potere che all'occorrenza possa aprire le difese chiuse come scatolette. Da quando esiste il calcio la coppia di attaccanti e' disegnata nell'articolo il, non vedo in Gudmundson un giocatore con tali caratteristiche, troppa discontinuita' e poca voglia di aiutare il compagno. fino ad'ora ha sempre giocato troppo da partita iva. Ciccio Baiano se fosse sbocciato in questo periodo avrebbe guadagnato piu' di Sinner.

Centrocampo e difesa — A centrocampo e' mancato l'acquisto di una mezzala dalla corsa facile e dal piede profumato, un calciatore che trascina compagni e pubblico con il cambio passo. Speriamo che questa lacuna la possa colmare il buon Fazzini. Il ragazzo dai capelli biondi ha una grande chance di poter giocare tanti match. Jacopo potrebbe prendere il cuore di una grande fetta dei tifosi viola, dovra' ripetere le gesta di Edoardo Bove. Avere la solita voglia di arrivare ad altissimi livelli come ha avuto il buon Edo. Sinceramente tifo per lui, l'atteggiamento di Gud mi sta un po stancando e il FAZZO si potrebbe togliere grandi soddisfazioni. Nicolussi Caviglia lo vedo in cabina di regia, magari ha meno tecnica di Fagioli ma mi assicura piu' piazzamento ed equilibrio. Unico centrocampista dal gol facile e' Mandragora, sono molto contento della sua permanenza.

IN DIFESA, davanti a quel meraviglioso portiere vedo un po di confusione, Stefano Pioli avra' da pensare bene come farla funzionare al meglio. Non vedo un leader tecnico e di personalità, avrei molto piacere che Comuzzo diventasse il nostro MINIVIERCHOWOD, di non disperdere questo patrimonio, accanto a lui un centrale tecnico. prediligo sempre la difesa a quattro. Mi auguro che Fortini abbia le proprie possibilita' di giocare spesso, i calciatori costruiti nel settore giovanile devono essere plasmati e trattenuti.

Caro Mister — STEFANO PIOLI, avrai tanto da lavorare, ci sono nodi complicati da sciogliere, Firenze ti vuole veramente bene ma dovrai tirare fuori il meglio di te per trovare un verso a questo gruppo. Le mie considerazioni portano ad una confusionaria composizione della rosa da parte di Prade' e Goretti. Mi auguro che il presidente un giorno possa godere i suoi investimenti sulla Fiorentina con altre metidologie di spesa e che gli allenatori che scegliera' possano lavorare con gli ingredienti giusti.

BUON CAMPIONATO FIORENTINA!!!