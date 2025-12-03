Viola News
l'aneddoto

Un campione chiamato Gianni De Magistris

Il più grande atleta fiorentino di tutti i tempi oggi compie 75 anni. L'aneddoto di David Guetta
David Guetta
David Guetta Editorialista 

Per spiegare chi è Gianni De Magistris, il più grande atleta fiorentino di tutti i tempi, converrà rifarsi ad una piccola storia personale datata quasi mezzo secolo fa. Nel 1978, quando lui era Campione del Mondo e chi scrive provava a fare il giornalista a Radio Sesto International, emittente che arrivava faticosamente a Firenze Nord, senza spingersi oltre.

Invitato con poche speranze a partecipare ad una trasmissione in studio, il numero uno della pallanuoto mondiale si presentò con venti minuti di anticipo nello scantinato adibito a studio mettendosi subito a disposizione dell’imberbe giornalista... Prosegui la lettura dell'articolo di David Guetta cliccando qui.

