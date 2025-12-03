Gianni De Magistris , simbolo assoluto dello sport fiorentino, oggi compie 75 anni . Se la pallanuoto si nutre di leggende uno spazio è di diritto suo. Argento olimpico, campione mondiale, scudetti da giocatore e allenatore: quando pensi alla pallanuoto Gianni De Magistris ha un ruolo intoccabile nella storia azzurra e di Firenze. Un campione che è stato sempre personaggio, perché non le ha mai mandate a dire, arrivando ad incarnare spesso anche un esempio da seguire per le generazioni successive, esattamente come Danio Bardi lo rappresentò, a sua volta, per il giovane Gianni quando esordì in campionato con la calottina della Rari Nantes Florentia non ancora quindicenne nel luglio 1965.

La carriera – Gianni De Magistris è stato il goleador più prolifico del secolo con oltre 3.000 gol realizzati. Nessuno ha segnato quanto lui. Miglior marcatore di Serie A dal 1969 al 1985, il bomber fiorentino, con l'immancabile numero 6 sulla calottina, ha interrotto questa striscia positiva soltanto nel 1974, anno in cui ha vinto la classifica marcatori di Serie B, nelle file delle Fiamme Oro durante il servizio di leva. Due volte campione d’Italia con la Rari Nantes Florentia nel 1976 e 1980 da giocatore (a cui va aggiunta anche una Coppa Italia vinta nel 1976). In Nazionale ha disputato 388 partite ed ha partecipato a cinque Olimpiadi. Campione del mondo a Berlino Ovest 1978, vice campione olimpico a Montreal nel 1976 e quattro volte sul gradino più basso del podio: campionati del mondo 1975, Europeo 1977, Universiadi 1977 e Coppa del Mondo FINA 1983. Campione d’Italia e d’Europa nel 2007 come allenatore della Fiorentina Waterpolo (femminile). Nel dicembre 2015, una targa con inciso il suo nome è stata inserita nel percorso della Walk of Fame dello sport italiano (foto in basso), inaugurato il maggio precedente al parco olimpico del Foro Italico a Roma, e riservato agli sportivi italiani che si sono distinti per i risultati ottenuti in ambito internazionale.