Perdite di tempo e simulazioni, tutte le novità. Collina: “Il calcio sarà più bello”

Come racconta gazzetta.it, presto ci saranno importanti novità riguardanti i giocatori che provano a fare i furbetti, fingendo infortuni con successive perdite di tempo. L’Ifab – l’organo che studia e legifera sul regolamento del calcio – si prepara ad un test: dalla Coppa d’Arabia (Doha, dall’1 al 18 dicembre) il giocatore che verrà assistito dallo staff medico dopo un infortunio dovrà restare fuori per 2' effettivi, costringendo la propria squadra a giocare in inferiorità numerica. L’obiettivo è chiaro: abbattere simulazioni e comportamenti anti-sportivi.
Il test della Fifa nella prossima Coppa d'Arabia
Intervenuto ad una tv qatariota durante la presentazione della Coppa d'Arabia, il responsabile arbitrale della Fifa Pierluigi Collina ha detto: "L'Ifab e la Fifa sono a lavoro per rendere il calcio più bello, emozionante e piacevole sia per lo spettatore che per tutte le parti. Se un giocatore è infortunato e lo staff medico è entrato in campo, lo stesso giocatore resterà fuori per 2' dopo la ripresa del gioco". La simulazione non deve essere più tollerata e quando un colpo è serio diventa doveroso accertarsene per il tempo necessario, che il settore arbitrale mondiale ha circoscritto, appunto, nei 2'.
