Sohm, stretta finale. Kean: ci siamo. Beltran al Flamengo, arriva l’attaccante

Dalle trattative in entrata a quelle in uscita, senza perdere d'occhio il rinnovo di Moise Kean. L'editoriale di Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni Editorialista 31 luglio - 00:00

Allegri s’è ricreduto, ha messo anche la Fiorentina fra le squadre in corsa per la Champions, ma ci voleva poco per capire che in mano a Pioli questa squadra ha tutto per provare a entrare nel calcio che conta. Quel mondo dove di recente sono state anche il Bologna, la Lazio e ormai stabilmente l’Atalanta. Le grandi di sempre hanno problemi e le gerarchie possono cambiare rapidamente quando si fa buon calcio.

Non voglio insistere, ma Pioli è il valore aggiunto. Leggete bene le dichiarazioni dei giocatori, andate fra le righe e sarà più facile capire i problemi che hanno condizionato l’anno scorso, e quanto siano cambiate in meglio oggi le cose nello spogliatoio della Viola e nella gestione del gruppo. Ora c’è un allenatore vero che non voglio neppure esaltare troppo, in quanto essere umano magari farà anche lui i suoi errori, ma ha un’esperienza, una capacità e uno spessore umano che lo hanno già fatto diventare un solido punto di riferimento per tutti. Società compresa.

Dopo i giorni al Viola Park, anche dalla trasferta inglese i segnali sono forti e chiari: il lavoro è nella giusta direzione.

La squadra è fatta al 70 per cento, dovrà crescere nella personalità e nell’identità in attesa di quei due-tre giocatori che Pioli aspetta per far salire ancora di più il livello tecnico. Ci vuole pazienza, prima devono uscire gli esuberi, ma anche quelli come Beltran alla ricerca di una nuova occasione.

Meno uno? — La Fiorentina ha fatto con il Flamengo, l’operazione è chiusa per dodici milioni più i soliti bonus, ma il giocatore vede il ritorno in Sud America come una sorta di bocciatura, preferirebbe restare in Italia o in Europa. L’offerta c’è e anche per lui un ingaggio non banale. Sta riflettendo.

Un attimo dopo l’uscita di Beltran si potrebbe cominciare a stringere anche per quella seconda punta che Pioli aspetta. Seba Esposito resiste, ma non solo lui.

Come resiste Sohm. La distanza resta alta, ma la Fiorentina ha alzato l’offerta. Gli intermediari sono al lavoro per preparare una base d’intesa, ma non si andrà all’infinito. Nel giro di pochi giorni si chiude o la Fiorentina punterà dritta verso altri obiettivi. Il giocatore, ovviamente, ha dato l’ok e il Parma lo sa.

Settimana decisiva — Si lavora sempre, ovviamente, anche sul contratto di Moise Kean. La volontà è comune, la sintonia c’è, si tratta di trovare un accordo sui tempi del contratto, senza clausola rescissoria il giocatore non vorrebbe legarsi fino al 2030, ma per il futuro gli piacerebbe avere le mani più libere.

Tornando a chi deve uscire, passi in avanti per Nzola al Pisa, ma sono ancora tanti i giocatori comprati da Pradè che adesso non sa a chi rivenderli. Tutti, fra l’altro, con ingaggi importanti.

A questi si è aggiunto Sottil che non può più far parte del mondo Pioli, era abbastanza facile prevederlo. Anche questa una storia infinita che nessuno ha avuto il coraggio di risolvere quando era il momento. Un altro bel test per capire come funziona questa estate il comparto tecnico che nel tempo ha fatto cose buone, ma non è mai stato in grado di costruire una squadra vera. E’ l’anno buono?

Le premesse ci sono, ma il lavoro da fare è ancora tanto.