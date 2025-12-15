Signor Commisso per piacere, ci renda la nostra Fiorentina

Torna a scrivere il nostro storico tifoso amareggiato come tutti per la situazione della Fiorentina

Leonardo Vonci 15 dicembre 2025 (modifica il 15 dicembre 2025 | 09:32)

Ero un bambino, quando il sig. Bruno Monzecchi, grande tifoso viola, partiva da via Gualberto vestito con panciotto e cravatta, tutto imbrillantinato, con il suo cuscino viola con scritta ALE' ALE' FIORENTINA. Passava da casa di mio nonno a salutare e ci diceva: VADO ALLA FIORENTINA!!! Aveva l'abbonamento in tribuna vicino al presidente Melloni, provavo per lui un senso di invidia, quanto avrei voluto essere allo stadio. Mi affacciavo alla terrazza dei miei nonni e vedevo il bandierone meraviglioso che garriva. Erano anni nei quali lottavamo per la salvezza, soldi pochi, tutti gli anni il regalo era trattenere" Antonio", 65000 cuori viola che tutte le domeniche erano abbagliati dalla corsa dell'angelo biondo che salvava la squadra accompagnato da 10 gregari. Il Comunale di Firenze era un inferno per tutte le avversarie, specialmente quelle a strisce, non c'era nessuna diretta tv, aspettavi il lunedi per rivederla su Canale 48. Da li la passione per la Fiorentina mi è entrata nelle vene e te la porti dentro per sempre.

Caro presidente Commisso, la Fiorentina è per Firenze una compagna di vita, quella splendida maglia viola rappresenta per noi un'amore indissolubile. Lei e' stato accolto in città come il Salvatore. Nonostante i risultati poco entusiasmanti non ha mai avuto nessun tipo di contestazione, si e' fatto scappare due ottimi allenatori come Italiano e Palladino, senza costruirgli due squadre su misura. Non ha mai ingaggiato un DS di categoria per far frullare tutta l'azienda, adesso abbiamo come DG il sig. Alessandro Ferrari che ci sembra in grande difficoltà in quanto non ha nessun tipo di esperienza nel ruolo coperto.

La squadra sta precipitando in serie B, nell'anno del centenario- Lei è lontano e non sembra più coinvolto emotivamente per andare avanti. Verra' ricordato come il presidente che ha costruito il Viola Park, il centro sportivo tra i più belli d'Europa, ma questa struttura è come avere la Lamborghini senza avere i soldi per metterci la benzina. La prego, trovi presto un acquirente per cedere la mano, cosi non possiamo andare avanti. Per fare calcio ci vuole presenza e manager competenti, seguirla da vicino con grande passione.

Chi le scrive sono due anni che ha staccato la spina dopo 47 anni di abbonamenti continuativi. Come me ci sono tanti tifosi storici che non sopportano più questa triste situazione..... Ci pensi quanto prima!!!