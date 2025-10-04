Andrea Colombo, 34 anni di Como, sarà l'arbitro di Fiorentina-Roma, partita in programma domenica alle 15 al Franchi. La miglior designazione immaginabile quella di Colombo, internazionale da un anno. Si tratta di uno dei migliori arbitri della scuderia di Rocchi. Quest'anno lo abbiamo apprezzato anche in una gara non semplicissima: Juventus- Inter di qualche settimana fa.
La scheda di Colombo, arbitro di Fiorentina-Roma: fiscale, ma lascia giocare
La scheda di Colombo, arbitro di Fiorentina-Roma: fiscale, ma lascia giocare
Il giudizio del nostro esperto sulla designazione per l'arbitro di Fiorentina-Roma: sarà Colombo a fischiare al Franchi
La direzione—
Fischietto dotato di grande empatia con i calciatori. È propenso al dialogo, ma anche molto fiscale nella gestione della gara. Lascia in genere giocare, fischia poco ma quello che serve. Sa gestire le pressioni e anche se la gara sale di intensità non ha problemi. A livello sanzionatorio è in media con le linee guida europee, intorno 4,5 cartellini per partita. Ci sarà da fare attenzione soprattutto alle proteste e alle simulazioni.
