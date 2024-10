Il Grande Gruppo Gentile: questa Fiorentina è un squadra con la S maiuscola

E così veniamo alla nostra versione di GGG. Non Grande Gigante Gentile ma Grande Gruppo Gentile. C'è un'immagine, più di ogni altra, dalla quale voglio ripartire: Biraghi in piedi, coinvolto come se fosse in campo , a dare indicazioni ai compagni e a confrontarsi con il vice di Palladino Citterio. Può sembrare una roba da poco, o per qualcuno magari scontata, ma non è così. Al contrario. In molti infatti, dopo le esclusioni con Empoli e Milan, si erano chiesti come avrebbe reagito uno che, fino a questo momento, era sempre stato tra gli intoccabili. E poi, vi piaccia o no, Birgahi era ed è il capitano di questa squadra e mettere fuori un leader è sempre rischioso. Per questo, il fatto che pur non avendo gradito (e ci mancherebbe altro) sia sempre lì, a fare (appunto) il capitano, è un segnale molto importante.

Non solo Biraghi, però. Restano sulla fascia sinistra non si possono non citare le parole di Gosens. “Se rimetterci qualcosa a livello personale vuol dire far rendere meglio la squadra sono felice. Mi sacrifico volentieri”, ha detto ieri rispondendo alla domanda sul suo nuovo ruolo da terzino della difesa a quattro. Un altro segnale di come questo gruppo non abbia magari leader appariscenti o campionissimi riconosciuti da tutti ma sia pieno di valori sani e uomini veri. Bravi ragazzi, ma non per questo senza carattere. E vogliamo parlare di Kean? Uno che non si reggeva quasi in piedi per il dolore alla caviglia ma che non ne voleva sapere di uscire. Un altro indizio (pesante) che ci fa ben sperare per il presente e per il futuro.