Enzo Bucchioni Editorialista 2 luglio - 23:55

La Fiorentina sta lavorando per un doppio colpo, prova a prendere Bernabè e Sohm, la coppia di centrocampisti che negli ultimi anni è stata fondamentale per il Parma, prima in Serie B e poi in Serie A. Non è facile, ma gli intermediari sono al lavoro e ci sono buone possibilità che alla fine una soluzione si possa anche trovare.

Il Parma ha sparato alto per Bernabè, è partito da una richiesta di 25 milioni, mentre per lo svizzero si parla di una cifra di poco inferiore ai dieci. I due, come caratteristiche, potrebbero essere i Bennacer (Bernabè) e i Kessié (Sohm) che Pioli aveva al Milan: uno che inventa e dà i tempi di gioco, l’altro più fisico, capace di fare più ruoli. Bernabè è stato lanciato da Iachini qualche anno fa e nel frattempo è migliorato molto, Sohm ha già dimostrato, ma a 24 anni può crescere ancora in una squadra più tecnica e più forte come la Fiorentina.

Nella trattativa la società viola può inserire anche giocatori, e alcuni elementi interessanti per il nuovo giovanissimo allenatore Cuesta ci potrebbero anche essere, a cominciare da quel Beltran, combattuto fra il tornare in Argentina e provare un’altra avventura in Europa, ma pure Valentini, tornato da Verona. Il Parma deve rinnovare profondamente: ha già venduto Bonny, in partenza anche Leoni e Man. Proprio per agevolare il lavoro di Cuesta servono giocatori nuovi e motivati.

La Fiorentina può recuperare risorse da alcune cessioni, attenti anche alla possibile partenza di Mandragora, corteggiato dal Betis Siviglia. E non c’è da meravigliarsi: per caratteristiche non mi sembra adattissimo al calcio di Pioli, fatto di ritmo, aggressione alta, movimento senza palla. Il centrocampo sarà il reparto da rinnovare più di tutti, proprio per le caratteristiche tecniche di troppi giocatori non particolarmente adatti al nuovo calcio. Fazzini sarà importante, ma se ne servono altri.

Ma sul mercato attenti anche a Sebastiano Esposito. L’Inter ha deciso di tenere Pio, il più giovane dei fratelli, e il discorso con i viola è aperto. Sebastiano è una seconda punta, 23 anni, l’anno scorso a Empoli ha segnato dieci gol fra campionato (otto) e Coppa Italia. È veloce di pensiero e di piede, può giocare in coppia con Kean, ma anche nei due dietro a una punta nella Fiorentina duttile che ha in testa l’allenatore viola. Il giocatore è in scadenza fra un anno, l’Inter lo vuole vendere e si può fare per sette-otto milioni e solita futura rivendita o bonus.

Queste sono le tre piste più calde, in attesa di capire come finirà la vicenda Dodò, che se dovesse insistere nel voler andar via, andrà ovviamente sostituito.

Resta in sospeso anche Kean. Nessuno s’è fatto vivo con la Fiorentina, e l’ottimismo del quale vi abbiamo parlato nei giorni scorsi resta intatto. Anche il fatto stesso che la Fiorentina stia cercando una seconda punta come Esposito, e non aspetti per capire Kean, vuol dire che l’ottimismo è diffuso.

Intanto oggi Stefano Pioli chiude definitivamente e anche burocraticamente il suo rapporto con l’Arabia. Era un allenatore libero, ora è pure un cittadino che non ha più vincoli fiscali. Sarà a Firenze nei prossimi giorni, forse la presentazione il dieci. Intanto la moglie sta cercando casa in centro, piace soprattutto via Ricasoli, ma anche in zona Savonarola ci possono essere soluzioni.

Pioli comunque non ha mai smesso di lavorare con i dirigenti viola, l’obiettivo è di avere una squadra praticamente già fatta fin dai primi giorni del ritiro. E toccherà a lui parlare con i giocatori (si confronterà con Dodò), ma soprattutto valutare la folta pattuglia dei prestiti rientrati, da Barak in giù, per capire se qualcuno può far comodo.

E comunque con De Gea, Gosens, Gudmundsson e Fagioli che restano, con una difesa numerosa e assortita e un Viti in più, se pure Kean ufficializza, i nuovi arrivati Dzeko e Fazzini, la Fiorentina ha già una bella ossatura. Mancano, come detto, un regista dinamico e un centrocampista di gamba, guarda caso come quei due del Parma…