Per Guetta “Si va in B, ma con soddisfazione”

Ma sì, in fondo a Napoli la Fiorentina ha giocato un secondo tempo accettabile, Kean e Piccoli stanno bene e poi dov’era mai scritto che bisognasse fare i punti contro i Campioni d’Italia? Ecco, appunto, ancora positività dopo la terza sconfitta in una settimana, perché mancano ancora quindici giornate e perché, che diamine, siamo la Fiorentina: abbiamo il più bel Centro sportivo d’Europa, tanti nazionali, un allenatore rassicurante, un presidente ricco