Per Guetta “Si va in B, ma con soddisfazione”

Ma sì, in fondo a Napoli la Fiorentina ha giocato un secondo tempo accettabile, Kean e Piccoli stanno bene e poi dov’era mai scritto che bisognasse fare i punti contro i Campioni d’Italia? Ecco, appunto, ancora positività dopo la terza sconfitta in una settimana, perché mancano ancora quindici giornate e perché, che diamine, siamo la Fiorentina: abbiamo il più bel Centro sportivo d’Europa, tanti nazionali, un allenatore rassicurante, un presidente ricco
Manca la consapevolezza e Vanoli ha grandi responsabilità
Però andiamo in B, pacatamente e serenamente, come sussurrava Veltroni nel 2007, insieme al placido Rutelli, prima di essere stracciato da Berlusconi nell’elezioni dell’anno successivo. E la rabbia agonistica? Giocare novanta minuti con qualcosa che faccia capire che questi qui, da Vanoli a chi va in campo, hanno compreso che di tempo non ce n’è più? LEGGI TUTTO IL COMMENTO SU FIRENZEDINTORNI.IT
