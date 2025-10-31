Pagnini a VN: “Rapuano designazione sorprendente. Mi aspettavo un profilo diverso”

La designazione arbitrale di Rapuano è stata una sorpresa. Simon Pagnini analizza l'arbitro di Fiorentina-Lecce

Simone Pagnini 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 17:08)

La Fiorentina arriva alla gara di domenica con il Lecce con soli 4 punti in classifica e penultima in Serie A. Per la sfida del weekend è stato designato Rapuano. Noi abbiamo voluto saperne di più sull'arbitro di domenica, attraverso Simon Pagnini, profondo conoscitore del mondo arbitrale. Ecco la sua analisi:

Chi ti aspettavi per Fiorentina-Lecce? — "Onestamente mi aspettavo un arbitro, vista la situazione di classifica delle due squadre, internazionale. Oppure un profilo molto simile, invece purtroppo ho letto questa mattina che l'arbitro sarà Rapuano. E' un arbitro esperto ma che secondo me è una designazione un po' tirata per la giacchetta. In una situazione del genere ci vuole un arbitro che sappia percepire dove sta dirigendo la partita. Per cui mi aspettavo veramente un arbitro tipo Massa, Doveri, ma anche lo stesso Manganiello che non è internazionale ma è espero è capisce sempre la situazione in cui arbitra."

Il motivo? — "Perché se la Fiorentina vince 3-0 e tutto va bene non c'è nessun tipo di problemi. La potrebbero far tutti quel tipo di partita, ma al contrario inizierebbe ad essere difficile la gestione per l'arbitro. Rocchi fino ad adesso ha sempre designato arbitri di buon livello. In una situazione del genere mi aspettavo un grande nome. Sarà una partita molto difficile per Rapuano, perché gli animi saranno accesi e quindi dovrà combattere in una calda situazione arbitrale. Sarà un test molto provante per lui. La ritengo una partita a rischio."