La designazione arbitrale di Rapuano è stata una sorpresa. Simon Pagnini analizza l'arbitro di Fiorentina-Lecce

La Fiorentina arriva alla gara di domenica con il Lecce con soli 4 punti in classifica e penultima in Serie A. Per la sfida del weekend è stato designato Rapuano. Noi abbiamo voluto saperne di più sull'arbitro di domenica, contattando Simon Pagnini, profondo conoscitore del mondo arbitrale.