L’arbitro Nobre non ne ha azzeccata una: Rosetti, che hai contro la Fiorentina?

Sembra proprio che la società viola in Europa non venga considerata degna di buoni fischietti: non è la prima volta...

Simone Pagnini 30 agosto - 09:15

Purtroppo l’avevamo detto: arbitro inadeguato per una gara in bilico per il passaggio del turno, è così è stato.

La mia domanda però è rivolta al designatore italiano Roberto Rosetti: come si può affidare una gara così importante ad un arbitro con scarsa esperienza? E’ pur vero che la Conference è la terza coppa europea, ma altrettanto vero che bisogna garantire una direzione di gara di buon livello. E’ vero che la gara non è stata bellissima, ma obiettivamente Nobre non è stato all’altezza nella gestione della partita, dei falli, delle sanzioni disciplinari; insomma, un disastro. 14 gialli e 3 rossi (uno per la panchina locale) compresi i supplementari, sembrerebbe una gara fallosa e con entrate durissime, invece è brutta sì. ma non così fallosa: solo l’inesperienza di Nobre ha generato tutta questa confusione.