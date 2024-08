Puskas-Fiorentina, dirige Nobre: la scheda dell’arbitro portoghese

Antonio Nobre, il profilo e le caratteristiche

Nobre è un arbitro con esperienza nella Conference League ma non ha alzato l’asticella su altre competizioni europee con continuità e questo crea qualche dubbio sulla designazione. Ci si poteva immaginare un mestierante delle competizioni europee, invece così non è stato. Spesso nella gestione della gara Nobre non è impeccabile, non percepisce il fallo lasciando correre e creando nervosismo e spezzettando il gioco anche quando non dovrebbe inducendo i calciatori alla protesta. Il suo metro di giudizio spesso lo cambia tra il primo e secondo tempo. Poco preciso, instaura scarsa empatia con i calciatori e non gradisce le proteste. A livello di sanzioni disciplinari media alta per un arbitro internazionale: 4,5.